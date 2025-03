El Campeonato Valspar Derrama $51 Millones en Organizaciones Benéficas Locales y da un impulso a Los Negocios de Palm Harbor

El Campeonato Valspar en el Resort Innisbrook ha generado $51 millones para organizaciones benéficas de Tampa Bay desde 1977. Este evento del PGA Tour trae una oleada de dinero a los negocios locales de Palm Harbor.

Durante el torneo del 20 al 23 de marzo, los restaurantes locales están llenos de clientes. La pizzería de Bruce Hershey ha duplicado su preparación normal de comida. “Muchas veces, cuando tenemos los torneos, la conferencia nos llama y alquilan estos grandes apartamentos y complejos allá. Frecuentemente entregamos 30, 40 pizzas a la vez”, dijo Hershey a wtsp.com.

Los jugadores compiten por $8.7 millones en premios. El ganador se lleva $1.5 millones y 500 importantes puntos de la FedExCup en el desafiante Campo Copperhead.

Todas las habitaciones de hotel en el área están completamente reservadas. Los restaurantes están abasteciendo para las multitudes. Kirsten Lang, dueña de Grain and Berry, ha programado horas extras para su equipo para manejar la alta demanda del fin de semana.

Estrellas como Tommy Fleetwood, Justin Thomas y Xander Schauffele encabezan el torneo. El evento es famoso por sus finales dramáticos, solo hay que ver la sorprendente victoria de Peter Malnati el año pasado cuando venció probabilidades de 350 a 1.

Golfers must navigate the dreaded “Snake Pit” holes to complete their rounds. Fans can watch the action on Golf Channel and NBC, with streaming coverage available all four days.

