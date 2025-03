LEGOLAND Florida Abrirá un Acuario SEA LIFE de $20M Este Mayo

Este 23 de mayo, el nuevo Acuario SEA LIFE Florida en LEGOLAND Florida recibirá a sus primeros visitantes. El espacio de $20 millones será el hogar de 3,000 criaturas marinas de 150 especies diferentes.

“SEA LIFE Florida está diseñado para ser la primera experiencia de acuario de un niño”, dijo Franceen Gonzales, presidenta de LEGOLAND Florida Resort, a TBBW Magazine.

Como la undécima ubicación en los Estados Unidos, los trabajadores están ocupados probando el agua y armando exhibiciones en diez áreas temáticas diferentes. El trabajo continúa las 24 horas para estar listos para el día de apertura.

Los tiburones de arrecife de punta negra harán su hogar en un impresionante tanque de 150,000 galones. Los niños pueden explorar 25 exhibiciones diferentes, mojarse las manos en una piscina táctil o ver nadar a las rayas en la Bahía de las Rayas.

El Túnel del Océano coloca a los visitantes en medio de la acción con criaturas marinas nadando por encima y alrededor de ellos. Tanques especiales ofrecen vistas cercanas de rayas de manchas azules únicas y caballitos de mar panzones. Los diseñadores mezclaron la vida marina con toques divertidos: como colocar un castillo medieval junto a arrecifes de coral. Los niños disfrutarán del área de la Casa Embrujada o dar un paseo en el Carrusel de Algas Marinas.

El edificio fue construido pensando en el medio ambiente. Utiliza características de ahorro de agua y vidrio especial para ahorrar energía. La nueva atracción trae 50 nuevos empleos al área.

Los visitantes pueden comprar entradas solo para el acuario o combinarlas con el parque acuático y el Parque Peppa Pig. Durante la semana de apertura, los niños pueden participar en una búsqueda del tesoro con temática oceánica de LEGO por todo el edificio.

Los programas son perfectos para familias con niños entre 2 y 12 años. A través de su trabajo benéfico con SEA LIFE TRUST, ayudan a proteger océanos alrededor del mundo.

Esta adición es solo una parte de cómo el resort está creciendo. Los expertos en animales han diseñado cuidadosamente cada hábitat para asegurar que las criaturas marinas tengan suficiente espacio para vivir cómodamente.

