Banco de Alimentos de Pinellas Park Ayuda a 1.9 Millones de Familias Durante 13 Años

Desde 2012, The Kind Mouse en Pinellas Park ha ayudado a alimentar a 1.9 millones de familias en Tampa Bay. Este banco de alimentos local ahora trabaja con 30 escuelas del área, llevando alimentos a los niños que más lo necesitan.

Después de perder su trabajo como dibujante arquitectónica durante la crisis económica de 2012, Gina Wilkins creó algo inesperado. “Son todas pequeñas, como yo las llamo pequeñas comidas. Salchichas Vienna, latas de ravioles, barras de granola, leche, jugo y cereal. Cosas que un pequeño puede abrir por sí mismo,” dijo ella a Fox 13 News.

A través de su programa “Mouse Nibbles”, ahora ayudan a más de 83,000 personas cada año. El servicio de fin de semana asegura que los estudiantes no pasen hambre cuando las cafeterías escolares están cerradas.

Faith ‘Twixie Mouse’ Lavere se hizo cargo de liderar a los jóvenes voluntarios en 2019. Habiendo experimentado el hambre ella misma, ahora enseña a niños de 5-12 años en Mice In Training y a adolescentes de 13-18 en el programa Mice Interns.

“Quería hacer algo que involucrara a los niños y que se pudiera hacer cuando quisieras pero que aún así marcara una diferencia en su comunidad,” dijo Faith ‘Twixie Mouse’ Lavere a Fox 13 News.

Cuando llegó el desastre, entraron en acción. El equipo distribuyó $65,000 en alimentos después de que los huracanes Helene y Milton golpearan el área. La organización celebrará la entrega de 1 millón de paquetes de bocadillos más tarde este año.

Dos eventos principales de recaudación de fondos ayudan a mantener su trabajo: “Mice and Dice: Noche de Casino” comienza el 29 de marzo, mientras que el MouseQuerade anual honra a los jóvenes voluntarios y recauda las donaciones necesarias.

