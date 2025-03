Los Rays Tienen Problemas para Vender Entradas para el Juego Inaugural en Tampa en el Campo Steinbrenner

Con el día inaugural a la vuelta de la esquina, muchas secciones de las 11,026 butacas del Campo Steinbrenner siguen vacías para el partido inaugural de los Tampa Bay Rays el 28 de marzo.

Esto es muy diferente a la multitud completa de 25,000 personas del año pasado en San Petersburgo. Los precios de las entradas también han subido, ahora los aficionados tienen que pagar entre $50 y $402 por asiento, mucho más que los antiguos precios del Tropicana Field que atraían a unos 18,000 aficionados por partido en 2023.

En un último esfuerzo por atraer más aficionados, los funcionarios habilitaron espacio para 1,000 lugares de pie. Pero las cifras no son buenas, necesitarían llenar completamente el estadio más 5,000 aficionados adicionales por partido solo para igualar sus antiguos números de asistencia.

“Creo que, en parte, esto confirma lo que he creído que es verdad: San Petersburgo es el lugar correcto para el béisbol”, dijo el presidente del Consejo Municipal, Copley Gerdes, al Catalyst. “Creo que también habla de la incertidumbre que rodea el futuro del equipo.

“La gente quiere saber que van a estar aquí a largo plazo.”

El equipo tuvo que mudarse a Tampa después de que el Huracán Milton destruyera el Tropicana Field en octubre de 2024. La reparación costará $55.7 millones y esperan volver a abrir en 2026. Antes de la fecha límite del 31 de marzo, el equipo se había retirado del nuevo acuerdo del estadio.

Hay conversaciones en los círculos de la MLB sobre cambiar de propietario, con la posibilidad de que Orlando obtenga el equipo. La leyenda del béisbol Barry Larkin está liderando la iniciativa para llevar el béisbol a La Ciudad Bella.

