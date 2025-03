El Nuevo Diseño de Sostén de una Emprendedora de Tampa Es Revolucionario Para Mujeres de Todas las Tallas

Una innovación revolucionaria en el diseño de sostenes ha surgido desde Tampa. A través de una ingeniería inteligente, un sostén ahora se adapta a tres tallas diferentes, como parte de una línea que cubre 253 combinaciones de tallas usando solo 30 estilos. La selección abarca desde 26AA hasta 48J.

Después de cuatro años de pruebas y ajustes, los primeros productos se lanzaron en abril de 2021. Lo que comenzó como un sostén sin tirantes y ropa interior a juego rápidamente ganó popularidad. Us Weekly lo notó, nombrándolo su “Mejor Sostén Sin Tirantes”.

La idea surgió cuando Danielle Rushton trabajaba en Home Shopping Network. Trabajando con ropa interior, identificó una oportunidad para resolver problemas de tallas. ¿Su solución? Eliminar los ganchos tradicionales por un nuevo diseño de banda ajustable.

“He estado usando sostenes desde los nueve años, y ni una sola vez sentí que estuvieran verdaderamente hechos para mí”, dijo la diseñadora Danielle Rushton a thatssotampa.com.

Las clientas reales ayudaron a dar forma a cada decisión de diseño. El equipo recopiló información a través de extensivas pruebas de uso, ajustando tanto el calce como la comodidad basándose en retroalimentación real. El diseño flexible aborda un problema común: los cuerpos cambian naturalmente, pero los sostenes no. Este ingenioso sistema se mueve con estos cambios normales, ayudando a las mujeres a evitar comprar sostenes nuevos constantemente.

Nordstrom ha incorporado estas piezas innovadoras. Una patente de utilidad otorgada en noviembre de 2022 abrió las puertas para una distribución más amplia y crecimiento del producto.

El ecosistema de startups de Tampa jugó un papel clave en el éxito. La marca creció a través de Embarc Collective, un centro local de startups que apoyó el proyecto desde el principio.

Las ventas han sido impresionantes. La compañía está buscando expandirse a nuevas categorías de ropa mientras aumenta su presencia minorista.

