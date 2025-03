Los Savannah Bananas Anuncian Crucero que Zarpa desde Tampa en 2026

¿Te perdiste la oportunidad de ver al equipo más loco del béisbol? Los Savannah Bananas están cambiando los estadios de béisbol y de la NFL por alta mar, llevando su alocado espectáculo al agua. El crucero de cuatro días sale de Tampa el 9 de febrero de 2026, llevando a los fans a Cozumel en el Norwegian Jewel.

Esta es su segunda vez en el mar, después de que su primer crucero Miami-Bahamas se agotara en octubre de 2024. “Los fans nos han dado una razón para hacer esto. El apoyo de los aficionados ha sido increíble. Estoy muy orgulloso y feliz de que los jugadores puedan experimentar algo así”, dijo el propietario de los Bananas, Jesse Cole, según informó ABC Action News.

Los fans podrán ver espectáculos locos de béisbol, trucos asombrosos y convivir con los jugadores durante el viaje. El barco se convierte en una fiesta flotante con juegos de Banana Feud, sesiones de canto nocturnas y alocados concursos de trivia.

Hasta ahora se han anunciado tres equipos que jugarán durante el crucero: los Party Animals, los Bomberos y el equipo principal de los Bananas. Entre los juegos de béisbol, los huéspedes pueden disfrutar de las piscinas, relajarse en los jacuzzis o hacer ejercicio en el gimnasio del barco. 2 equipos más serán anunciados en octubre de 2025.

El crucero llega después de su gran éxito en el Estadio Raymond James, donde atrajeron a 65,000 fans. El próximo año irán aún más lejos – visitando 40 ciudades, incluyendo juegos en tres estadios de la NFL y 17 parques de las Grandes Ligas.

Se han vuelto tan populares porque convierten los juegos de béisbol en puro entretenimiento. Cada entrada trae algo nuevo, mezclando béisbol con acrobacias locas y rutinas de baile.

¿Listo para unirte a la diversión en el mar? Puedes reservar anticipadamente para el crucero de 2026 ahora. Cuando el barco haga escala en Cozumel, los pasajeros podrán explorar la ciudad costera mexicana antes de regresar a más locuras beisboleras.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.