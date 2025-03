5 Latinos Que Queremos Ver En El Próximo Anuncio De Calvin Klein

Bad Bunny ha tenido un año increíble hasta ahora. Primero lanzó su álbum DeBí TiRAR Más FOtos que ha estado dominando las listas globales. También anunció una residencia de 21 días en Puerto Rico que se agotó en pocas horas. Hubo rumores de su aparición en la WWE y también fue uno de los artistas principales en el concierto del 50 aniversario de SNL. Su video musical más reciente fue un tributo a su ciudad natal que lanzó en su cumpleaños 31. Hace tiempo nos preguntábamos qué seguía para la superestrella global, sin saber que pronto rompería el internet con un candente anuncio de Calvin Klein.

Fotografiado por el reconocido Mario Sorrenti, Bad Bunny baila y se mueve en ropa interior de algodón y una camiseta sin mangas. Sus tatuajes roban la atención mientras modela la nueva línea de ropa. Remezcla sugirió que Calvin Klein expanda sus campañas para incluir más latinos. Recomendaron 9 estrellas latinas que serían excelentes opciones para una nueva campaña de ropa interior. Aquí están nuestras selecciones favoritas.

Pedro Pascal

Casi cada vez que Pedro Pascal hace ALGO, el internet se vuelve loco. Es el favorito de las latinas y también del público estadounidense (solo miren a Sabrina Carpenter bailándole durante un sketch de SNL). Si Pedro se quita la camisa y los pantalones para un anuncio de ropa interior, la gente seguramente dirá “¿Bad Bunny quién?”

Rauw Alejandro

¿Qué no puede hacer Rauw Alejandro? Tiene talento para bailar, cantar, y nos encantaría ver cómo trabaja en una pasarela o un anuncio creativo de baile. Imagínense cómo reaccionaríamos al ver todos esos tatuajes desde una nueva perspectiva.

Daddy Yankee

Imagínense una sesión de fotos por su cumpleaños 50 de Daddy Yankee. Aunque está en medio de una batalla legal, pensamos que sería perfecto para un desfile o sesión de fotos de Calvin Klein.

Enrique Iglesias

Enrique Iglesias siempre será un galán. Una sesión de fotos sexy y sin camisa con Enrique definitivamente tendría a todas las tías y abuelas perdiendo la cabeza.

Peso Pluma

Peso Pluma ya demostró ser un gran modelo en su colaboración con YSL 2024. Con la alta moda ya marcada en su experiencia, nos encantaría verlo en ropa interior en la pasarela o en una sesión de fotos de alta moda.

