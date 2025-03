Cosas Que Hacer en Tampa Este Fin de Semana: 28-30 de Marzo

El área de la Bahía de Tampa en Florida ofrece un fin de semana lleno de comida, música y actividades festivas. Desde degustaciones de vino y sidra hasta música en vivo y celebraciones temáticas, hay algo que seguramente disfrutarás. Viaja al pasado en el Festival del Renacimiento, disfruta de una noche de motos o cervezas, o celebra en una de las festividades de temporada.

Festival de Vino y Sidra

Disfruta de un día de vino, sidra y comunidad en el Festival de Vino y Sidra de Keel Farms, presentado por Plant City Kiwanis. Podrás explorar una variedad de degustaciones, deliciosa comida y vendedores locales. Mejora tu experiencia con un boleto de preventa de $35 ($40 el día del evento) que incluye cuatro degustaciones, una muestra de food truck y una donación de $10 a Kiwanis. El festival apoya iniciativas locales, como la recolección de libros nuevos para Head Start y juguetes para el Proyecto Ángel de Navidad.

Noche de Motos de Tampa Bay

Celebra el Día de San Patricio con estilo en la edición St. Paddy’s de la Noche de Motos de Tampa Bay. Disfruta de tres horas de diversión de alta energía con un show de motos de 12 clases por Full Throttle, cerveza verde gratis, un concurso de Mejor Vestido de Verde por una tarjeta de regalo H-D de $200, y especiales Pot of Gold. Disfruta de música en vivo de Bay Tripper, visita vendedores, prueba excelente comida y participa en sorteos de la suerte. DJ Brian Akin y los coanfitriones de Fran Haasch Law Group prometen una noche llena de diversión.

Festival del Renacimiento del Área de la Bahía 2025

Viaja al pasado en el último fin de semana del Festival del Renacimiento del Área de la Bahía, donde la historia cobra vida con justas, actuaciones en vivo y demostraciones de artesanos. Con 12 escenarios y actuaciones de más de 100 artistas disfrazados de todo el mundo, el festival ofrece espectáculos para grandes y chicos. Saborea comida inspirada en la época como Huevos de Dragón y Dulces Liofilizados mientras compras en más de 100 vendedores artesanales. No te pierdas las nuevas presentaciones emocionantes, incluyendo el Show Madd Hatter, el Circo Haywire y las queridas Washing Well Wenches.

Otros Eventos

Este fin de semana ofrece una variedad de eventos para todos los gustos, desde celebraciones familiares hasta música en vivo y festivales locales. Ya sea que busques disfrutar de actividades de temporada o entretenimiento en vivo, hay muchas oportunidades disponibles.

Easter Family Fun Day : Sunday, March 30, 2025, from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. at North Tampa Church of Christ, 3611 E. County Line Road, Lutz

Sunday, March 30, 2025, from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. at North Tampa Church of Christ, 3611 E. County Line Road, Lutz John’s Pass Seafood Festival: Friday, March 28, through Sunday, March 30, 2025, at John’s Pass Village and Boardwalk, 12902 Village Blvd., Madeira Beach

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.