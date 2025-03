Jugadores Latinos Que Dominan La Alineación De Los Rays 2025

¡Por fin llegó la temporada de béisbol! Los Tampa Bay Rays están enfrentando muchos cambios esta temporada, como jugar en un estadio diferente. Como cada temporada, surgen intercambios de jugadores en todos los equipos de MLB, algunos se van y otros se quedan. El año pasado, perdimos a muchos favoritos de los fanáticos como Randy Arozarena, Isaac Paredes, Manuel Margot y José Siri. Así que la lista del equipo 2025 no está tan dominada por jugadores latinos como lo ha estado en los últimos años.

Durante la temporada 2023 y 2024, los latinos eran la mayoría de la alineación. Fueron una parte importante y esencial del buen desempeño del equipo, hicieron historia en el Juego de las Estrellas y fueron parte de los días especiales dedicados a diferentes países hispanos en el Tropicana. Los Rays seguirán teniendo algunas noches de promoción latina, te contaremos sobre eso más adelante. ¡Ahora, hablemos de la lista de jugadores latinos de los Rays para el día inaugural 2025!

Cubriendo la primera base estará Jonathan Aranda. Debutó en MLB en 2022 y Aranda también representa al equipo nacional mexicano. Los Rays piensan que será más valioso en la primera base ya que es zurdo. Esto significa que el favorito de los fanáticos, Yandy Díaz, probablemente se verá en la posición de bateador designado en la alineación.

La tercera base será jugada por Junior Caminero. El dominicano de 21 años debutó en MLB en 2023 y se espera que tenga un futuro brillante.

Veremos algunas nuevas estrellas en los jardines este año. Christopher Morel (de República Dominicana) espera establecerse como el jardinero izquierdo regular después de una difícil introducción con los Rays la temporada pasada.

Otro nuevo jugador que podríamos ver cubriendo diferentes posiciones es José Caballero. Caballero es potencialmente capaz de jugar tres posiciones en el cuadro y las tres en los jardines.

Nuestros lanzadores de relevo están llenos de talento latino, incluyendo a: Edwin Uceta y Manuel Rodriguez.

Asegúrate de estar pendiente de las noches de promoción latina. El miércoles 4 de junio es la Herencia Dominicana, donde puedes recibir un artículo de Herencia Dominicana (con boleto especial). El jueves 5 de junio es el regalo de un bobblehead de Junior Caminero para TODOS los fanáticos. El miércoles 18 de junio es la noche de la Herencia Mexicana con regalo de sombrero mexicano (con boleto especial). El miércoles 2 de julio es la Herencia Venezolana con regalo de gorra. El miércoles 23 de julio es la noche de la Herencia Colombiana con regalo de jersey. ¡Finalmente, el lunes 15 de septiembre es la noche de la Herencia Puertorriqueña con regalo de jersey y también es el Día de Roberto Clemente!

