Karol G y Feid: ¿Hay otra colaboración musical en el horizonte?

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 14: (L-R) Feid and Karol G attend the 25th Latin GRAMMY Awards at Kaseya Center on November 14, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Desde que confirmaron su relación, Karol G y Feid se han convertido en una de las parejas más queridas de la escena musical. Aunque su romance no es un secreto, siempre han sido bastante reservados al mostrarlo públicamente. Por eso cada pequeño gesto entre ellos se siente especial, y cuando comparten un momento dulce o palabras amables en público, las fotos y clips rápidamente se vuelven virales.

Su relación se fortaleció después de trabajar juntos en el éxito ‘Friki’ en 2021. Esa colaboración no solo los acercó personalmente sino que también fue un gran éxito musical. Desde entonces, tanto los fans de la pareja como los amantes de la música latina han estado esperando ver a los dos colombianos unir fuerzas en otra canción. Pero, ¿qué tan probable es que Karol y Feid lancen una nueva canción juntos?

Recientemente, Feid fue entrevistado por Enrique Santos, quien le preguntó si podrían colaborar nuevamente pronto, o si preferirían mantener sus carreras separadas para evitar mezclar demasiado sus vidas profesionales y personales.

Sí, creo que mantener nuestras carreras separadas es intencional. Ella es increíblemente exitosa—realmente, es increíble en lo que hace y en todo en lo que se involucra. Es alguien a quien admiro profundamente y por quien me preocupo mucho. También cuido mucho mi propio proyecto y lo protejo tanto como puedo. Si alguna vez hacemos algo juntos de nuevo, será algo realmente especial. Pero no es algo que nos quite el sueño, como, ‘Tenemos que lanzar una canción.’ No—es un tipo diferente de relación cuando se trata de trabajo. Se trata más de apoyo y estar ahí el uno para el otro. Compartimos pensamientos, damos opiniones…

Según lo que dijo Ferxxo, está claro que una nueva colaboración no está en proceso—al menos por ahora—pero no lo ha descartado por completo. Y por lo que La Bichota ha dicho en otras entrevistas, parece sentir lo mismo sobre mantener su relación fuera del centro de atención.

Aun así, los fans no pueden quejarse demasiado—a pesar de su enfoque discreto, la pareja ha compartido algunos momentos dulces y genuinos juntos. No es que se estén escondiendo; simplemente mantienen las cosas reales y privadas.

