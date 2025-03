El Nuevo Puente Howard Franklin Finalmente Abre: ¿Qué Sigue Para El Proyecto?

El martes, los viajeros de la Bahía de Tampa realizaron sus primeros viajes oficiales a través del recién completado Puente Howard Frankland de ocho carriles, un hito importante después de años de construcción y anticipación. Mientras los patrones de tráfico en el día de apertura se mantuvieron típicos, con embotellamientos en los principales intercambios, el puente en sí movió vehículos sin problemas, generando tanto elogios como nuevos llamados para expandir las soluciones de tránsito.

“Este es uno de los corredores más transitados, si no el más transitado en la Bahía de Tampa. Aproximadamente 200,000 personas usan este puente cada día, lo cual es más que todos los otros puentes de la Bahía de Tampa combinados. Eso incluye el Courtney Campbell, el Gandy y el Skyway,” dijo David Alfonso, gerente de proyecto de FDOT. “A principios de 2026, cuando esté completamente operativo, es cuando los carriles expresos entrarán en funcionamiento. Esto aumentará la capacidad en un 50%.”

Las características futuras del puente incluyen cuatro carriles expresos, un sendero peatonal y para bicicletas, y espacio reservado para una posible línea de tren ligero — ninguno de los cuales está disponible todavía. El enfoque por fases del estado también incluye el proyecto masivo del intercambio Westshore, que eventualmente costará más que los $865 millones del precio del puente.

El intercambio Tampa Westshore es posiblemente una de las peores áreas de embotellamiento en la Bahía de Tampa. Los planes para mejorar el intercambio incluyen: Ampliar la I-275 para construir dos nuevos carriles expresos en cada dirección y reconstruir los carriles de uso general, construir una nueva rampa elevada desde el Puente Howard Frankland hacia la SR 60 en dirección oeste hacia el Aeropuerto Internacional de Tampa, y ampliar la SR 60 para agregar capacidad adicional. Se espera que la construcción comience en 2025, pero no se completará por varios años.

Mientras que el puente fue celebrado por su diseño elegante y viaje más suave, algunas voces locales señalaron sus limitaciones. El paramédico Christopher Morales lo llamó “hermoso” pero “aburrido”, diciendo que la Bahía de Tampa todavía carece del transporte público robusto necesario para el alivio de la congestión a largo plazo. El defensor del tránsito Alan Petrillo hizo eco de esas preocupaciones, advirtiendo que sin una fuerte inversión local, el espacio del puente para el tren ligero podría seguir siendo un sueño no realizado.

Whit Blanton de Forward Pinellas señaló que los carriles expresos podrían ayudar a apoyar un mejor transporte público a través de la bahía, particularmente mediante un servicio de autobús expandido entre los condados de Hillsborough y Pinellas. Sin embargo, las frustraciones permanecen, especialmente con la salida cercana de Hillsborough, que todavía está bajo fuerte construcción y se espera que tome años en completarse.

Las ganancias a largo plazo valdrán la pena ya que el nuevo puente proporciona mejor acceso para peatones y conecta mejor las comodidades locales. Ahora que la región se está ajustando a la cinta de nueva infraestructura, el énfasis está en asegurarse de que el puente alcance su máximo potencial.

