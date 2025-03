Organización Sin Fines de Lucro Abre Tienda de Productos Frescos en Desierto Alimentario de St. Pete

Saving Our Seniors, una organización sin fines de lucro basada en St. Petersburg dedicada a combatir la inseguridad alimentaria, ha abierto oficialmente su primera tienda de comestibles física. Ubicada en la esquina de First Avenue South y 49th Street South en el sur de St. Pete, la tienda está posicionada para servir a un vecindario considerado durante mucho tiempo como un desierto alimentario, ofreciendo productos frescos y alimentos básicos a precios accesibles.

Fundada por Kelli Casto, Saving Our Seniors originalmente operaba a través de un programa de camión de comida móvil que entregaba frutas y verduras frescas directamente a personas mayores. El paso a un local permanente marca un hito importante para la organización. “Comenzamos nuestro mercado de agricultores literalmente en nuestro Chevy Malibu”, dijo Casto en 2024. “Y lo hemos hecho crecer, desde apenas 50 lugares hasta más de 180 ubicaciones diferentes que atendemos mensualmente”.

La nueva tienda responde a un creciente llamado de la comunidad por acceso constante a alimentos nutritivos y asequibles en un entorno local. Casto dijo que era importante para ella ser una voz para los residentes afectados por la inseguridad alimentaria, y el establecimiento de una ubicación permanente fue impulsado por la demanda local.

Productos frescos cultivados localmente de granjas del vecindario llenan la tienda diariamente, ilustrando la dedicación de la organización al bienestar comunitario y la agricultura local. Los precios son bajos — a menudo más bajos que en las tiendas corporativas — gracias a los voluntarios que ayudan a operar las tiendas y la logística.

Los residentes locales han elogiado la tienda por ofrecer una alternativa largamente necesaria a las compras en supermercados grandes, señalando su enfoque en alimentos integrales, así como su modelo de propiedad afiliado a la comunidad y accesibilidad. Para Casto, el éxito tiene un significado especial. Ofrece un vistazo del crecimiento acumulándose punto por punto — misión cumplida, en tiempo real mientras el pequeño mercado móvil se transformó en una tienda de comestibles orientada a la comunidad.

