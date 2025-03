¿Quién Reemplazará a Anitta en Coachella 2025?

La semana pasada, Anitta anunció que se retiraba del festival de este año por “razones personales inesperadas”. Con su partida, la estrella brasileña deja vacante un espacio destacado en Coachella que podría ser ocupado por otro artista latino.

Durante los últimos años, Coachella ha hecho un excelente trabajo destacando la música latina en el festival, incluso en el escenario principal – Becky G, Peso Pluma, Grupo Firme y J Balvin son algunos ejemplos.

Y este año no es la excepción: las estrellas de la música mexicana Junior H e Iván Cornejo tienen una posición similar a la de Anitta. Más abajo en el cartel, actos como el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, the Marías, Rawayana, la estrella del reggaetón mexa El Malilla, y el grupo de cumbia Los Milros, junto con los DJs ALOK y Coco & Breezy, también están programados para presentarse.

Desde su anuncio del 20 de marzo, los fans de la música latina han comenzado a especular qué artista – con un estilo similar al de Anitta – podría tomar su lugar.

