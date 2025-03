Temporada 2025 de los Tampa Bay Rays: Los 10 Jugadores a Seguir

Los Tampa Bay Rays comenzarán su temporada 2025 el viernes con un nuevo hogar temporal y un renovado optimismo a pesar de los desafíos causados por los daños del huracán al Tropicana Field. Gracias a una asociación con los New York Yankees, el equipo jugará la próxima temporada en el Campo George M. Steinbrenner en Tampa.

“Agradecemos profundamente que los Yankees nos hayan permitido generosamente jugar en el Campo Steinbrenner durante la temporada 2025”, dijo el propietario principal de los Rays, Stuart Sternberg a los reporteros. “Los daños del huracán al Tropicana Field nos han obligado a tomar medidas extraordinarias, así como los huracanes Helene y Milton han forzado a miles de familias y negocios en nuestra comunidad a adaptarse a nuevas circunstancias mientras todos nos recuperamos y reconstruimos.”

Ahora, mientras los Rays comienzan su marcha hacia los playoffs, aquí están 10 jugadores que serán cruciales para su éxito. Junior Caminero, con solo 21 años, muestra los primeros indicios de una futura superestrella, aunque el equipo está tratando de moderar las expectativas. El bullpen debería fortalecerse con Mason Montgomery, quien deslumbró en su debut en septiembre, y la rotación contará con Shane McClanahan, quien se perdió 2024 recuperándose de la cirugía Tommy John, pero debería ser cuidadosamente manejado como el caballo de batalla.

Taj Bradley inicia la temporada saludable y sin restricciones, poseyendo potencial de primera línea en la rotación. La serenidad de Edwin Uceta bajo presión será vital, especialmente mientras los Rays esperan que Pete Fairbanks recupere su forma. Ofensivamente, se espera que Danny Jansen, la adquisición más notable de la temporada baja, mejore la productividad del receptor y trabaje estrechamente con el personal de lanzadores.

Yandy Díaz sigue siendo el motor de la alineación con turnos al bate de calidad y podría ver un cambio en el orden al bate para aumentar las oportunidades de carreras impulsadas. Josh Lowe y Brandon Lowe son contribuyentes ofensivos clave si están saludables, y se espera que Brandon prospere en el Campo Steinbrenner, favorable para los bateadores.

En medio del creciente interés de los aficionados y una base aumentada de abonados en Tampa, el ex manager Joe Maddon ha reavivado el debate sobre la propiedad del equipo, sugiriendo que Stuart Sternberg considere vender la franquicia. A pesar de la incertidumbre, los Rays están enfocados en la temporada por delante, listos para competir a un alto nivel bajo circunstancias desafiantes.

