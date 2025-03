El Centro Straz Anuncia Nueve Espectáculos de Broadway para la Temporada 2025-2026

El lunes, el Straz Center for the Performing Arts anunció su muy esperada programación de Broadway para la temporada 2025-2026, que nuevamente ofrece una mezcla de nuevas producciones y favoritos que regresan. El Carol Morsani Hall presentará nueve importantes espectáculos de Broadway, incluyendo desde reposiciones clásicas hasta aclamadas obras contemporáneas.

“Esta temporada de Broadway en el Centro Straz brilla con los ganadores del Premio Tony al Mejor Musical ‘Kimberly Akimbo’ y ‘The Outsiders’. La Mejor Obra ganadora del Premio Tony ‘Stereophonic’ lleva al público a un estudio de grabación mientras los músicos de rock graban las pistas para un nuevo álbum”, dijo el CEO y Presidente Greg Holland.

La temporada comienza a mediados de octubre con el regreso de ‘The Wiz’, seguido de cerca por ‘Water for Elephants’ a finales de mes y ‘Kimberly Akimbo’ en noviembre. ‘The Outsiders’, ganador del Premio Tony 2024 al Mejor Musical, se presentará desde finales de diciembre hasta principios de enero, dando vida a la historia de Ponyboy Curtis.

Febrero da la bienvenida a ‘& Juliet’ del 10 al 15 de febrero, seguido por el musical autobiográfico de Alicia Keys ‘Hell’s Kitchen’, programado del 24 de marzo al 5 de abril. ‘Stereophonic’, con música original de Will Butler de Arcade Fire, se presentará del 28 de abril al 3 de mayo. La temporada concluye con ‘The Notebook’, basado en la novela de Nicholas Sparks, del 26 al 31 de mayo.

Además de estos nuevos títulos, el Centro Straz recibirá de vuelta espectáculos queridos, incluyendo ‘Les Misérables’, ‘Beetlejuice The Musical’, ‘SIX U.S. Tour’, y el favorito navideño ‘A Christmas Story, The Musical’, con ‘Les Misérables’ programado para diciembre.

Los boletos de temporada para la serie de nueve espectáculos de Broadway salen a la venta el 28 de marzo de 2025, comenzando en $346.50. Los asientos premium requieren una donación adicional de $750 por asiento. Los actuales titulares de boletos de temporada deben renovar antes del 27 de abril de 2025. Para información sobre boletos y un calendario completo, se anima a los patrones a visitar el sitio web del Centro Straz o contactar a la Oficina de Venta de Boletos.

Esta temporada audaz y diversa promete cautivar al público de Tampa con historias llenas de corazón, humor e historia en el escenario.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.