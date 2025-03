El Aeropuerto de Tampa Inaugura Su Primera Ruta a Sudamérica

A partir del 30 de marzo de 2025, el Aeropuerto Internacional de Tampa comenzará sus primeros vuelos directos a Sudamérica en 50 años, conectando la Costa del Golfo de la Florida con Bogotá, Colombia.

“La importancia de una nueva ruta de Avianca entre Tampa y Bogotá es enorme, siendo el primer vuelo de TPA a Sudamérica en casi 50 años y una conexión directa largamente esperada,” dijo Joe Lopano a Avianca News.

Los vuelos operarán cuatro veces por semana – lunes, miércoles, viernes y domingos. Aviones modernos Airbus A320 con 180 asientos transportarán 1,440 pasajeros semanalmente entre las dos ciudades.

Los vuelos salen de Tampa a las 2:15 de la tarde y llegan a la capital colombiana a las 5:10 de la tarde. Desde Bogotá, los viajeros pueden conectar con 25 ciudades colombianas, incluyendo el paraíso playero de Cartagena y las pintorescas ciudades de Medellín y Cali.

La nueva ruta sigue al año récord de Avianca en 2024, cuando el número de pasajeros alcanzó su punto más alto en sus 105 años de historia. La aerolínea continúa expandiendo su presencia en la Florida, agregando nuevos vuelos desde Fort Lauderdale a Medellín y de Miami a San José.

Usando Bogotá como punto de conexión, Tampa ahora tiene acceso a más de 75 destinos en las Américas y Europa. La ruta busca impulsar los negocios y el turismo entre la Florida y los mercados sudamericanos.

Este logro llega mientras Avianca celebra su año más exitoso desde que comenzó operaciones en 1919, ofreciendo ahora su red de vuelos más grande hasta la fecha.

