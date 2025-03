El histórico Hotel Don CeSar reabre después de seis meses de cierre por huracán

Después de un brutal cierre de seis meses tras los huracanes Helene y Milton, el icónico Hotel Don CeSar en St. Pete Beach volvió a abrir sus puertas el 26 de marzo.

Las tormentas causaron el peor daño que ha visto este emblemático edificio rosa desde su construcción en 1928. Ahora los visitantes pueden volver a disfrutar de las piscinas, relajarse en el spa, comer en Maritana o tomar bebidas en el Lobby Bar. Las reservaciones de habitaciones comenzarán el 1 de abril.

“Es un símbolo importante para toda nuestra comunidad y para toda la Bahía de Tampa decir ‘por favor vengan a visitarnos, las puertas están abiertas para ustedes'”, dijo Charlie Justice a baynews9.com.

Los equipos de trabajo continuarán las reparaciones hasta el otoño de 2025. Ahora se están enfocando en arreglar el gran salón de baile, los espacios comerciales y las áreas de comedor que aún necesitan trabajo.

Este último capítulo se suma a los 97 años de colorida historia del edificio. A lo largo de los años, cambió de manos, pasando de ser un hotel de lujo a un hospital militar en los años 40, antes de volver a ser hotel en 1973.

Ni siquiera la Gran Depresión pudo derribar este tesoro frente a la playa. Una movida inteligente de hospedar a los Yankees de Nueva York durante el entrenamiento de primavera mantuvo el hotel a flote durante tiempos difíciles.

El restaurante Maritana recibió su nombre de una ópera ligera poco conocida que inspiró el diseño original del edificio. Hoy en día, sigue siendo un lugar favorito para los huéspedes.

Las renovaciones en 2009, 2011 y 2018 agregaron comodidades modernas mientras preservaban el encanto histórico del hotel. Cada actualización logró un equilibrio entre la elegancia clásica y el confort moderno.

Las reparaciones actuales reflejan proyectos de restauración anteriores. Cuando el hotel comenzó a deteriorarse, una enorme renovación de $7.5 millones en 1973 lo salvó de la ruina.

