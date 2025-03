La Cantante Mexicana Ángela Aguilar Recibe Premio Revelación de Billboard

En Billboard Mujeres en la Música 2025, Ángela Aguilar recibió el Premio Revelación. Ella impresionó al público con “Cielito Lindo”, acompañada por niños del Proyecto Armonía de Los Ángeles – un coro formado por jóvenes inmigrantes.

“Canta tu verdad y cuando te digan que te calles, canta más fuerte”, dijo Aguilar en su discurso.

La noche brilló con talento mientras Aguilar, con solo 20 años, compartió el escenario con Doechii, de Tampa, quien se llevó el premio Mujer del Año en este importante evento de la industria musical.

Cuando habló sobre los derechos de los inmigrantes, la Red Nacional de Jornaleros aplaudió su mensaje. Apoyaron su impulso por proteger a las familias inmigrantes. “Ustedes merecen seguridad, dignidad, el derecho a soñar”.

La versión única del clásico folclórico mexicano cobró vida cuando el coro se unió a Aguilar en el escenario. Sus voces resaltaron el talento de los niños de familias inmigrantes.

Después de su discurso, las redes sociales se llenaron de actividad. Los videos se difundieron como fuego mientras la gente compartía sus conmovedoras palabras sobre los efectos de la política migratoria.

A través del trabajo en equipo con grupos de derechos, ella ha creado su música y mensaje. Estos lazos se reflejan en sus declaraciones públicas y selección de canciones.

Al recibir su premio, habló sobre el impacto duradero de su abuela Flor Silvestre. Conectó la herencia musical de su familia con su trabajo actual por el cambio.

Mientras su popularidad crece, continúa luchando por una mejor representación latina en los medios. Su trabajo va más allá de la música, impulsando nuevas leyes de inmigración.

El evento anual de Billboard celebra el éxito de las mujeres en la música. Durante la ceremonia de 2025, las ganadoras se turnaron para actuar en el escenario.

