Popular Bar de Karaoke de St. Pete Se Expande a Tampa con Salas Temáticas y Bar en la Azotea

Una nueva ubicación de LALA acaba de abrir en 208 South Howard Ave., trayendo salas privadas de karaoke y comida de alta calidad al popular distrito SoHo de Tampa. Este local es la segunda ubicación de la marca en Tampa Bay.

Los clientes pueden elegir entre 46,000 canciones usando software francés. Cada sala privada tiene su propio tema único, desde el secreto Speakeasy hasta el Studio LALA con su ambiente de los años 70 y la audaz sala Rock & Red.

En la cocina, la ex chef de Bern’s, Kait Smith, crea comida americana con influencias francesas y mediterráneas. Los platos populares incluyen pulpo español a la plancha, jugoso filete mignon y hamburguesas cubiertas con aioli de trufa.

En la ubicación de St. Pete, la vecina Grand Central Brewhouse añade más opciones de bebidas. El bar sirve cervezas artesanales, selecciones de vinos y cócteles, siendo su bebida LALA 75 la favorita del público. En la nueva ubicación de Tampa, LaLa es el lugar perfecto para comenzar o terminar tu noche de bares en el popular distrito SoHo.

Están abiertos de 11:30 a.m. a 1 a.m. todos los días. El happy hour es entre semana de 4 a 6 p.m., y los martes y miércoles ofrecen ofertas en vinos y salas de karaoke.

Encontrarás música en vivo cinco noches a la semana. Los shows de los jueves comienzan a las 9, mientras que las actuaciones de los viernes empiezan a las 10.

Desde que abrió su primer local en Central Avenue en St. Petersburg en 2021, LALA se ha convertido en un favorito local. La ubicación original sigue atrayendo grandes multitudes tres años después.

Aunque podrías tener suerte con una sala sin reserva, es mejor reservar con anticipación. Puedes recibir comida y bebidas directamente en tu sala privada de karaoke.

