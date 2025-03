Restaurante de BBQ de Tampa Gana Premio al Mejor Sándwich Cubano en el Festival Internacional de Ybor

Con tantos excelentes lugares locales de sándwiches cubanos en Tampa, quizás estés releyendo ese título y diciéndote “¿BBQ y sándwiches cubanos, en serio?”. Pues este fin de semana, tenemos un nuevo campeón coronado por el mejor sándwich cubano popular. Station House BBQ se llevó los máximos honores en la categoría “Mejor Sándwich Cubano Popular del Mundo” en el Festival Internacional del Sándwich Cubano de Ybor City, logrando una gran victoria el 30 de marzo de 2025. Se unen a otros grandes locales como Flan Factory y La Segunda.

Cada año, Ybor City cobra vida con el Festival Internacional del Sándwich Cubano. Esta celebración gastronómica pone la cocina de Tampa en el centro de atención mientras los creadores de sándwiches muestran su arte. El sándwich ganador de Station House BBQ, el Smokin’ Cuban, combina cerdo ahumado jugoso con jamón dulce y salami. Una sabrosa mezcla de salsa de queso suizo, mostaza picante de mojo, encurtidos crujientes y rica salsa BBQ de guayaba hace que este sándwich sea especial.

Dos ubicaciones en Tampa Bay sirven su comida – una concurrida cocina en Seminole Heights y un nuevo local en el Museo de Ciencia e Industria (MOSI). Una tercera ubicación abrirá pronto en Starkey Ranch.

Al frente del negocio hay un dúo inesperado. Anthony Fonseca cambió su carrera de bombero por la cocina, mientras que su esposa Allison dejó la enseñanza. Juntos, han construido algo más grande que un restaurante – han creado un punto de encuentro para los locales.

Esta victoria reciente se suma a su creciente lista de logros. Han sido nombrados Mejor BBQ en Tampa Bay, y su servicio de catering está clasificado como el mejor a nivel local.

Fieles a sus antecedentes de servicio, los propietarios continúan retribuyendo. A través de eventos benéficos regulares y donaciones de alimentos, nutren tanto cuerpos como almas en toda la bahía de Tampa.

Los frijoles horneados con brisket dulce y ahumado completan su menú. Estos acompañamientos sustanciosos son tan populares como su famoso sándwich cubano, manteniendo a los clientes regresando por más.

