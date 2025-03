Vecindario de Tampa Clasificado como el 4to Mejor Lugar para Vivir en América para 2025

Después de analizar 230 ciudades y 18,000 vecindarios en todo el país, Niche ubicó a la Isla Harbour de Tampa en el cuarto lugar de su lista 2025 de mejores lugares para vivir en América.

“El lugar donde vives moldea muchos aspectos de tu vida, desde las oportunidades profesionales hasta el sentido de comunidad que sientes”, dijo Luke Skurman, CEO de Niche.

Esta comunidad frente al mar, hogar de 4,400 residentes, obtuvo las mejores calificaciones por su mezcla de opciones de vivienda y conveniencia del centro. La investigación consideró aspectos como la calidad de las escuelas, las condiciones del mercado inmobiliario y los gastos de vida.

A poca distancia a pie del Centro de Convenciones de Tampa y el Riverwalk, el vecindario cuenta con condominios, casas adosadas y apartamentos. Los residentes pueden tomar taxis acuáticos y el Ferry Cross Bay para llegar rápidamente a St. Petersburg.

Los aficionados al hockey pueden caminar a los juegos del Lightning en el Amalie Arena. El vecindario cobra vida con bares locales, restaurantes y espacios verdes por todas partes.

La zona comenzó como Grassy Island en 1906, creada a partir de un proyecto de dragado del puerto. Los trabajadores la llamaron Isla Seddon en honor a W. L. Seddon, el ingeniero jefe de Seaboard Air Line Railway.

Beneficial Land Corporation adquirió la propiedad de 177 acres de Seaboard Coast Line en 1979. Para 1985, habían transformado la antigua zona industrial en espacio residencial.

Un tranvía sin conductor conectaba la isla con el centro de Tampa desde 1985 hasta 1999. Surgieron nuevos proyectos de vivienda, incluyendo Seddon Cove, The Garrison y The Grandview.

Residentes famosos como la estrella del béisbol Gary Sheffield y el jugador de la NFL John Lynch establecieron sus hogares aquí. El éxito de la zona llevó a más desarrollo frente al mar en Tampa, incluyendo Water Street Tampa.

